Калинская прокомментировала выход в 1/4 финала на «Ролан Гаррос» — 2026

24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская поделилась впечатлениями после победы в матче третьего круга «Ролан Гаррос» – 2026 над представительницей Австрии Анастасией Потаповой. Встреча завершилась со счётом 6:4, 2:6, 7:6 [10:7].

– Раньше ты не выходила дальше второго круга здесь. Ты что-нибудь изменила в своём подходе?

– Наверное, в первую очередь изменилась психологически. Я просто старалась получать больше удовольствия от игры и не оказывать на себя слишком сильного давления из-за необходимости хорошо выступать на грунте, потому что раньше у меня это никогда особо не получалось. Думаю, это мне помогло, – сказала Калинская в интервью на корте после матча.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 2026 Анна Калинская сыграет с победительницей встречи между полькой Майей Хвалинской и француженкой Диан Парри.