Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Калинская прокомментировала выход в 1/4 финала на «Ролан Гаррос» — 2026

Калинская прокомментировала выход в 1/4 финала на «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии

24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская поделилась впечатлениями после победы в матче третьего круга «Ролан Гаррос» – 2026 над представительницей Австрии Анастасией Потаповой. Встреча завершилась со счётом 6:4, 2:6, 7:6 [10:7].

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2026, понедельник. 12:15 МСК
Анастасия Потапова
30
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 7
6 		2 7 10
         
Анна Калинская
24
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

– Раньше ты не выходила дальше второго круга здесь. Ты что-нибудь изменила в своём подходе?
– Наверное, в первую очередь изменилась психологически. Я просто старалась получать больше удовольствия от игры и не оказывать на себя слишком сильного давления из-за необходимости хорошо выступать на грунте, потому что раньше у меня это никогда особо не получалось. Думаю, это мне помогло, – сказала Калинская в интервью на корте после матча.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 2026 Анна Калинская сыграет с победительницей встречи между полькой Майей Хвалинской и француженкой Диан Парри.

Материалы по теме
Калинская — впервые в четвертьфинале «Ролан Гаррос»! Она повторила личный рекорд на ТБШ
Калинская — впервые в четвертьфинале «Ролан Гаррос»! Она повторила личный рекорд на ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android