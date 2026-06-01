Мирра Андреева: неважно, где нахожусь, теннис я смотрю практически всегда

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что часто в свободное время смотрит теннис, отметив, что предпочитает наблюдать за мужским туром.

«Единственное, что я смотрю, когда прихожу домой, — это теннис.

Наверное, я чаще смотрю мужской теннис. Но это потому, что там я чувствую меньше конкуренции и мне не приходится постоянно анализировать происходящее.

Иногда, когда я смотрю женский теннис, начинаю отмечать про себя какие-то вещи: «Она не любит этот удар. Ей неудобно в такой ситуации» и так далее. Я автоматически делаю заметки. А иногда мне просто хочется расслабиться и получать удовольствие от игры. Поэтому я немного чаще смотрю мужской теннис.

Но теннис я смотрю всегда. Неважно, где я нахожусь, — это практически единственное, что я включаю», – сказала Андреева в студии TNT Sports.