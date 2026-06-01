Мирра Андреева назвала фаворита мужского разряда «Ролан Гаррос» — 2026

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, кого считает главным фаворитом в борьбе за чемпионский титул на «Ролан Гаррос» – 2026 в мужском одиночном разряде.

«Мой выбор — Александр Зверев. Сначала я болела за Новака, потому что думала, что, если он выиграет свой 25-й турнир «Большого шлема», это будет нечто невероятное. Просто потрясающее достижение. Но, к сожалению, он проиграл Фонсеке в потрясающем матче. Теперь мне кажется, что у Зверева очень хорошие шансы выиграть свой первый титул на турнире «Большого шлема», – сказала Андреева в студии TNT Sports.

Ранее Зверев вышел в 1/4 финала турнира, где ему предстоит сразиться с испанским теннисистом Рафаэлем Ходаром.

