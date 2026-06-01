Россиянка Дорофеева-Рыбас обыграла украинку Скляр в 1/16 финала юношеского «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Фелицата Дорофеева-Рыбас вышла в четвертый круг юношеского Открытого чемпионата Франции – 2026, обыграв украинку Полину Скляр со счётом 6:2, 6:1.

За право выйти в четвертьфинал юношеского «Ролан Гаррос» – 2026 Фелициата Дорофеева-Рыбас поспорит с чешкой Яной Ковачковой.

Фелицата Дорофеева-Рыбас — российская теннисистка, победительница турниров J100 в Аликанте (2025) и Internazionali d’Italia (Рим, 2025) в одиночном разряде, J200 в Прато (2025, с Ксенией Ручкиной) и W15 в Анталии (2024) в парном разряде, участница юниорских турниров «Большого шлема» (Australian Open – 2026, «Ролан Гаррос» – 2026), по состоянию на июль 2025 года — четвёртое место в рейтинге РТТ до 17 лет и 100‑е место в рейтинге ITF.