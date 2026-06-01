Анна Калинская, «РГ»-2026: результаты на 1 июня, следующая соперница, путь до титула

Сегодня, 1 июня, 24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос» – 2026. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь Калинской до дебютного титула в Париже.

Результаты Анны Калинской на «Ролан Гаррос» — 2026:

1/64 финала: Анна Калинская (Россия, 22) — Лоис Буассон (Франция) — 6:2, 6:2;

1/32 финала: Анна Калинская (Россия, 22) – Алина Корнеева (Россия) – 7:6 (7:2), 6:4;

1/16 финала: Анна Калинская (Россия, 22) – Камила Осорио (Колумбия) – 6:3, 0:6, 6:2;

1/8 финала: Анна Калинская (Россия, 22) – Анастасия Потапова (Австрия, 28) – 6:4, 2:6, 7:6 (10:7).

Следующий матч на «Ролан Гаррос» — 2026:

1/4 финала: Диан Парри (Франция);

Потенциальный путь Анны Калинской до титула «Ролан Гаррос» — 2026:

1/2 финала: Арина Соболенко (Беларусь, 1);

Финал: Элина Свитолина (Украина, 7).

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026
