Каспер Рууд прокомментировал поражение от Фонсеки на «Ролан Гаррос» — 2026
Поделиться
16-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал поражение в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции – 2026 с бразильцем Жоао Фонсекой. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:7 (8:10), 7:5, 2:6.
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
31 мая 2026, воскресенье. 21:35 МСК
16
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 8
|7
|2
|
|7 10
|5
|6
30
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
«Я ожидал тяжёлого матча, и именно таким он и оказался. У него практически нет слабых мест в игре. Он уже обыграл многих игроков мирового класса, включая Новака Джоковича пару дней назад. Его теннис действительно впечатляет», – приводит слова Рууда Punto De Break.
В четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 2026 Жоао Фонсека сразится с чешским теннисистом Якубом Меншиком.
Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 июня 2026
-
17:00
-
16:47
-
16:44
-
16:30
-
16:27
-
16:22
-
16:15
-
16:11
-
15:52
-
15:40
-
15:32
-
15:28
-
15:20
-
15:06
-
14:27
-
14:04
-
13:55
-
13:47
-
13:30
-
13:22
-
13:05
-
13:02
-
12:50
-
11:47
-
11:04
-
10:51
-
10:46
-
10:32
-
10:30
-
10:20
-
10:00
-
09:43
-
09:40
-
09:30
-
09:00