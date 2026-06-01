Каспер Рууд прокомментировал поражение от Фонсеки на «Ролан Гаррос» — 2026

16-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал поражение в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции – 2026 с бразильцем Жоао Фонсекой. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:7 (8:10), 7:5, 2:6.

«Я ожидал тяжёлого матча, и именно таким он и оказался. У него практически нет слабых мест в игре. Он уже обыграл многих игроков мирового класса, включая Новака Джоковича пару дней назад. Его теннис действительно впечатляет», – приводит слова Рууда Punto De Break.

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» – 2026 Жоао Фонсека сразится с чешским теннисистом Якубом Меншиком.

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 7 июня. действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.