Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Теннисист Вальехо оштрафован на рекордные € 65 тыс. на «РГ» за сексистское высказывание

Теннисист Вальехо оштрафован на рекордные € 65 тыс. на «РГ» за сексистское высказывание
Комментарии

Парагвайский теннисист Даниэль Вальехо получил самый крупный штраф в истории турнира «Ролан Гаррос» — сумма взыскания составила € 65 тыс.

Причиной стали высказывания спортсмена против девушки-арбитра после поражения на матче «Ролан Гаррос» — 2026 с французом Моизом Куаме (3:6, 5:7, 6:3, 6:2, 6:7 (8:10)).

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
28 мая 2026, четверг. 12:10 МСК
Адольфо Даниэль Вальехо
71
Парагвай
Адольфо Даниэль Вальехо
А. Вальехо
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		5 6 6 6 8
6 		7 3 2 7 10
             
Моиз Куаме
318
Франция
Моиз Куаме
М. Куаме

Вальехо заявил, что его игру должен был судить мужчина, а не женщина, — по его мнению, это позволило бы лучше контролировать поведение зрителей на трибунах. По мнению Вальехо, судья Ана Карвалью недостаточно жёстко отреагировала на поведение публики, позволив болельщикам, как он считает, слишком сильно повлиять на ход матча.

Материалы по теме
Калинская — впервые в четвертьфинале «Ролан Гаррос»! Она повторила личный рекорд на ТБШ
Калинская — впервые в четвертьфинале «Ролан Гаррос»! Она повторила личный рекорд на ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android