Тренер российских юниоров прокомментировал их старт на «Ролан Гаррос» — 2026

Комментарии

Георгий Салбиев, тренер академии Александра Островского, прокомментировал первые матчи российских юниоров на «Ролан Гаррос» – 2026.

«На «Ролан Гаррос» в Париже среди юниоров Россию представляли три игрока, двое из которых изначально были игроками основной сетки: Савва Рыбкин и Кирилл Филаретов. Марат Салбиев прошёл квалификацию, выиграв два непростых матча.

Я смотрел Марата [первый поединок основы] от начала и до конца. Кирилла смотрел отрезками, так как нужно было готовить к матчу Марата. По первому могу сказать, что он играл на очень высоком уровне. Была равная борьба в первых двух сетах, отсюда и счёт 6:3, 3:6. Но потом опыт оппонента позволил ему сохранить уровень и переломить ход встречи в свою сторону, поэтому и третий сет он оставил за собой», — сказал Салбиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

