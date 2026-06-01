Шнайдер — Киз: американка сравняла счёт по сетам в матче 4-го круга «Ролан Гаррос» — 2026

В эти минуты в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции — 2026 встречаются 23-я ракетка мира 22-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер и 19-й номер рейтинга 31-летняя представительница США Мэдисон Киз. Россиянка выиграла первый сет со счётом 6:3, однако во второй партии с таким же счётом была сильнее представительница США. На данный игровой отрезок спортсменками было затрачено 36 минут.

На момент написания новости в игре идёт перерыв между первым и вторым сетами. Отметим, что Киз ведёт по личным встречам со счётом 3-0.

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф, которая выбыла из розыгрыша турнира этого года в третьем круге, уступив Анастасии Потаповой со счётом 6:4, 6:7 (1:7), 4:6.