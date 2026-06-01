Тренер Салбиев прокомментировал старт российских юниорок на «Ролан Гаррос» — 2026

Георгий Салбиев, сопровождающий молодых российских игроков в Париже, рассказал о составе сборной девочек на юниорском «Ролан Гаррос» – 2026.

«Девочки традиционно представляют Россию более широким составом, их было 11. «Сито» квалификации пытались пройти четыре спортсменки: Алёна Харченко, Екатерина Доценко, Алиса Терентьева и Полина Березина, но получилось это сделать только у Екатерины.

В основной сетке оказались сразу семь юниорок: Мария Макарова, Фелицата Дорофеева-Рыбас, Александра Малова, Анна Пушкарёва, Анастасия Лизунова, Екатерина Тупицына и Алиса Октябрёва (Малова и Тупицына уступили в первом круге. — Прим. «Чемпионата»)», — поделился Салбиев с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.