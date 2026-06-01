Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2026, с «баранкой» обыграв Киз
Поделиться
23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв в 1/8 финала американку Мэдисон Киз, занимающую в мировом рейтинге 19-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 46 минут и завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:0.
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2026, понедельник. 15:30 МСК
19
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|0
|
|3
|6
23
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
По ходу матча Киз сделала два эйса, допустила четыре двойные ошибки и сумела реализовать 3 брейк-пойнта из 10. Шнайдер подала навылет один раз, сделала одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи заработанных.
В следующем круге Диана Шнайдер сразится с победительницей матча между Ариной Соболенко (Беларусь) и Наоми Осакой (Япония).
Материалы по теме
Комментарии
- 1 июня 2026
-
17:49
-
17:47
-
17:37
-
17:21
-
17:15
-
17:15
-
17:00
-
16:47
-
16:44
-
16:30
-
16:27
-
16:22
-
16:15
-
16:11
-
15:52
-
15:40
-
15:32
-
15:28
-
15:20
-
15:06
-
14:27
-
14:04
-
13:55
-
13:47
-
13:30
-
13:22
-
13:05
-
13:02
-
12:50
-
11:47
-
11:04
-
10:51
-
10:46
-
10:32
-
10:30