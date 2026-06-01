Мэдисон Киз — Диана Шнайдер, результат матча 1 июня 2026, счёт 1:2, 1/8 финала; Ролан Гаррос 2026

Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2026, с «баранкой» обыграв Киз
23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв в 1/8 финала американку Мэдисон Киз, занимающую в мировом рейтинге 19-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 46 минут и завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:0.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2026, понедельник. 15:30 МСК
Мэдисон Киз
19
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 0
6 		3 6
         
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

По ходу матча Киз сделала два эйса, допустила четыре двойные ошибки и сумела реализовать 3 брейк-пойнта из 10. Шнайдер подала навылет один раз, сделала одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи заработанных.

В следующем круге Диана Шнайдер сразится с победительницей матча между Ариной Соболенко (Беларусь) и Наоми Осакой (Япония).

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (ж)
