Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

44-летняя Серена Уильямс возобновляет карьеру

44-летняя Серена Уильямс возобновляет карьеру
Комментарии

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 44-летняя американка Серена Уильямс официально возвращается в теннис.

Травяной турнир категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания) объявил, что легендарная американка сыграет в парном разряде соревнований в 2026 году. «Пятисотник» пройдёт с 8 по 14 июня.

Зимой 2026 года международное агентство по честности в теннисе обновило свой список восстановлений, где была указана Серена Уильямс, что вызвало резонанс у болельщиков. Спортсменка завершила свой шестимесячный повторный вход в пул антидопингового тестирования к середине февраля 2026 года.

44-летняя Уильямс завершила карьеру после Открытого чемпионата США — 2022. Тогда Серена в третьем круге проиграла австралийке Айле Томлянович.

Материалы по теме
«Мы все хотим смотреть, как она играет». Серена Уильямс может вернуться в тур уже в июне
«Мы все хотим смотреть, как она играет». Серена Уильямс может вернуться в тур уже в июне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android