Определилась соперница Анны Калинской в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026
114-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалинска в четвёртом круге «Ролан Гаррос» – 2026 обыграла соперницу из Франции Диан Парри, занимающую в мировом рейтинге 92-е место, и вышла в четвертьфинал. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 35 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2.
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2026, понедельник. 15:55 МСК
114
Майя Хвалинска
92
Диан Парри
По ходу встречи Хвалинска ни разу не подала навылет, не сделала двойных ошибок и сумела реализовать три брейк-пойнта из шести заработанных. Парри выполнила один эйс, также не допустила ни одной двойной ошибки и не реализовала единственный заработанный брейк-пойнт.
В следующем круге Хвалинска сразится с российской теннисисткой Анной Калинской.
