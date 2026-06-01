Определилась соперница Анны Калинской в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026

114-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалинска в четвёртом круге «Ролан Гаррос» – 2026 обыграла соперницу из Франции Диан Парри, занимающую в мировом рейтинге 92-е место, и вышла в четвертьфинал. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 35 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2.

По ходу встречи Хвалинска ни разу не подала навылет, не сделала двойных ошибок и сумела реализовать три брейк-пойнта из шести заработанных. Парри выполнила один эйс, также не допустила ни одной двойной ошибки и не реализовала единственный заработанный брейк-пойнт.

В следующем круге Хвалинска сразится с российской теннисисткой Анной Калинской.