Главная Теннис Новости

«Наши юниоры не жалуются». Тренер Салбиев — о тяжёлых погодных условиях на «Ролан Гаррос»

Георгий Салбиев, сопровождающий российских юниоров на «Ролан Гаррос» – 2026, отреагировал на тяжёлые погодные условия в Париже.

«Непривычно высокая температура воздуха преобладает на этом турнире, но на самом деле хочется отметить, что наши юниоры абсолютно не жалуются на такие условия. Эти условия сложные, но стабильные. Ждём с нетерпением наших ребят на корте, желательно в течение всей недели», — поделился Салбиев с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

В одиночной сетке юниорского «Ролан Гаррос» — 2026 выступают 11 молодых российских теннисистов. Соревнования проходят с 31 мая по 6 июня.

