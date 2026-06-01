«Было 0 ожиданий от себя на грунте». Калинская — о выходе в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская заявила, что не ожидала дойти до четвертьфинала «Ролан Гаррос» — 2026 до начала турнира. В четвёртом круге россиянка обыграла Анастасию Потапову из Австрии.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2026, понедельник. 12:15 МСК
Анастасия Потапова
30
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 7
6 		2 7 10
         
Анна Калинская
24
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

«Горжусь собой. Не верю, что это произошло. Матч был тяжёлым. Я нервничала. Когда я отдала свою подачу при 5:5, была разочарована, однако всё очень быстро снова поменялось. Но нервы были до последнего очка.

У меня было 0 ожиданий от себя на грунте. Счастлива, что я в четвертьфинале. Если бы мне кто-то сказал две недели назад, что дойду до этой стадии, то я бы не поверила», — передаёт слова Калинской корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (ж)
Калинская — впервые в четвертьфинале «Ролан Гаррос»! Она повторила личный рекорд на ТБШ
