Людмила Самсонова не смогла выйти в 1/8 финала «Ролан Гаррос» в парном разряде
Дуэт россиянки Людмилы Самсоновой и представительницы Бразилии Беатрис Хаддад-Майи в третьем круге парного «Ролан Гаррос» — 2026 проиграл Эллен Перес (Австралия) и Деми Схурс (Нидерланды). Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 14 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:2, 4:6.
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 3-й круг
01 июня 2026, понедельник. 15:35 МСК
Эллен Перес
Деми Схурс
Э. Перес Д. Схурс
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|6
|
|6
|4
Беатрис Хаддад-Майя
Людмила Самсонова
Б. Хаддад-Майя Л. Самсонова
По ходу матча Перес/Схурс не сделали ни одного эйса, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из девяти. Самсонова/Хаддад-Майя подали навылет один раз, сделали четыре двойные ошибки и сумели реализовать 4 брейк-пойнта из 12 заработанных.
В следующем круге Перес/Схурс сразятся с Анной Данилиной и Александрой Крунич.
