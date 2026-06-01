Эллен Перес/Деми Схурс — Людмила Самсонова/Беатрис Хаддад-Майя, результат матча 1 июня 2026, счёт 2:1, 3-й круг; РГ 2026

Людмила Самсонова не смогла выйти в 1/8 финала «Ролан Гаррос» в парном разряде
Дуэт россиянки Людмилы Самсоновой и представительницы Бразилии Беатрис Хаддад-Майи в третьем круге парного «Ролан Гаррос» — 2026 проиграл Эллен Перес (Австралия) и Деми Схурс (Нидерланды). Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 14 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:2, 4:6.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 3-й круг
01 июня 2026, понедельник. 15:35 МСК
Эллен Перес
Австралия
Эллен Перес
Деми Схурс
Нидерланды
Деми Схурс
Э. Перес Д. Схурс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
3 		6 4
         
Беатрис Хаддад-Майя
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Б. Хаддад-Майя Л. Самсонова

По ходу матча Перес/Схурс не сделали ни одного эйса, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из девяти. Самсонова/Хаддад-Майя подали навылет один раз, сделали четыре двойные ошибки и сумели реализовать 4 брейк-пойнта из 12 заработанных.

В следующем круге Перес/Схурс сразятся с Анной Данилиной и Александрой Крунич.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (парный, ж)
Калинская — впервые в четвертьфинале «Ролан Гаррос»! Она повторила личный рекорд на ТБШ
