Людмила Самсонова не смогла выйти в 1/8 финала «Ролан Гаррос» в парном разряде

Дуэт россиянки Людмилы Самсоновой и представительницы Бразилии Беатрис Хаддад-Майи в третьем круге парного «Ролан Гаррос» — 2026 проиграл Эллен Перес (Австралия) и Деми Схурс (Нидерланды). Встреча спортсменок продолжалась 2 часа 14 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:2, 4:6.

По ходу матча Перес/Схурс не сделали ни одного эйса, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из девяти. Самсонова/Хаддад-Майя подали навылет один раз, сделали четыре двойные ошибки и сумели реализовать 4 брейк-пойнта из 12 заработанных.

В следующем круге Перес/Схурс сразятся с Анной Данилиной и Александрой Крунич.