Анна Калинская оценила своё физическое состояние перед четвертьфиналом «Ролан Гаррос»
24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2026 рассказала, как обстоят дела с её здоровьем.
В 1/8 финала соревнований в Париже Калинская со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (10:7) обыграла Анастасию Потапову, которая представляет Австрию.
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2026, понедельник. 12:15 МСК
Анастасия Потапова
Анна Калинская
— Всё ли хорошо со здоровьем?
— В начале третьего сета почувствовала усталость в спине, а в концовке ногу свело, но это была судорога. Но это нормально для такого матча, — передаёт слова Калинской корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Следующей соперницей Калинской в Париже станет 114-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалинска (Q).
