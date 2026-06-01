Анна Калинская оценила своё физическое состояние перед четвертьфиналом «Ролан Гаррос»

24-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2026 рассказала, как обстоят дела с её здоровьем.

В 1/8 финала соревнований в Париже Калинская со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (10:7) обыграла Анастасию Потапову, которая представляет Австрию.

— Всё ли хорошо со здоровьем?

— В начале третьего сета почувствовала усталость в спине, а в концовке ногу свело, но это была судорога. Но это нормально для такого матча, — передаёт слова Калинской корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Следующей соперницей Калинской в Париже станет 114-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалинска (Q).