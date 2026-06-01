«Настроение у всех боевое». Тренер Салбиев — о российских юниорах на «Ролан Гаррос»

Георгий Салбиев, тренер академии Александра Островского, поделился атмосферой в юниорской сборной на этом «Ролан Гаррос».

«Настроение у всех игроков отличное и боевое. Также Федерация тенниса России отправила тренеров сборных команд по девочкам и парням. Я отправился на турнир со стороны академии Александра Островского для дополнительной поддержки наших игроков. Тренеры стараются оптимизировать тренировочный процесс во время турнира с огромным ажиотажем», — поделился Салбиев с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

В одиночной сетке юниорского «Ролан Гаррос» — 2026 выступают 11 молодых российских теннисистов. Соревнования проходят с 31 мая по 6 июня.