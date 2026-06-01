Диана Шнайдер рассказала, за счёт чего победила чемпионку ТБШ Киз на «Ролан Гаррос» — 2026

Серебряный призёр Олимпиады-2026, 23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала дебютный выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2026.

В 1/8 финала Шнайдер обыграла победительницу Открытого чемпионата Австралии – 2025 американку Мэдисон Киз.

«Я просто шла от очка к очку. Знала, что Мэдисон отлично подаёт, поэтому просто пыталась возвращать каждый мяч в корт. Как только я видела возможность сыграть активно, я это делала, но не чересчур.

Прошлый матч никак не отвлёк меня. Просто концентрировалась на восстановлении и теннисе», — передаёт слова Шнайдер корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.