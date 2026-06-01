«Я была уверена в себе». Шнайдер — о победе над Киз в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026

23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер, обыгравшая в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2026 американку Мэдисон Киз, прокомментировала свой выход в четвертьфинал турнира.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2026, понедельник. 15:30 МСК
Мэдисон Киз
19
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 0
6 		3 6
         
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

«Счастлива и горжусь собой. Три прошлых матча я ей проиграла. Но сегодня другие кондиции, другое покрытие. Я была уверена в себе, играла высокие мячи, старалась быть агрессивной. В первом гейме третьего сета я выиграла очень важный гейм, удержав свою подачу, это позволило выиграть матч», — передаёт слова Шнайдер корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В следующем круге Диана Шнайдер сразится с победительницей матча между Ариной Соболенко (Беларусь) и Наоми Осакой (Япония).

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (ж)
Шнайдер на «РГ» с «баранкой» обыграла чемпионку AO-25! Диана впервые — в 1/4 финала ТБШ
