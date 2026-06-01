«Я была уверена в себе». Шнайдер — о победе над Киз в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026
23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер, обыгравшая в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2026 американку Мэдисон Киз, прокомментировала свой выход в четвертьфинал турнира.
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2026, понедельник. 15:30 МСК
Мэдисон Киз
1 : 2
Диана Шнайдер
«Счастлива и горжусь собой. Три прошлых матча я ей проиграла. Но сегодня другие кондиции, другое покрытие. Я была уверена в себе, играла высокие мячи, старалась быть агрессивной. В первом гейме третьего сета я выиграла очень важный гейм, удержав свою подачу, это позволило выиграть матч», — передаёт слова Шнайдер корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В следующем круге Диана Шнайдер сразится с победительницей матча между Ариной Соболенко (Беларусь) и Наоми Осакой (Япония).
