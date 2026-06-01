Диана Шнайдер ответила, с кем хотела бы сыграть в 1/4 финала «РГ» — с Соболенко или Осакой

Серебряный призёр Олимпиады-2026, 23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер заявила, что у неё нет предпочтений, с кем играть в дебютном четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026. Соперница россиянки определится в матче Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Наоми Осака (Япония, 16).

«Соболенко или Осака — будет круто. И та и та — первая ракетка и чемпионка «Шлема». Будет классный матч. У них агрессивный стиль игры, обсудим с тренером. Буду делать свою работу, стараться избегать ошибок и играть агрессивно», — передаёт слова Шнайдер корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

