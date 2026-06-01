Веснина прокомментировала победу Андреевой над Тайхман на «Ролан Гаррос»

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде теннисистка Елена Веснина прокомментировала выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2026 россиянки Мирры Андреевой.
В 1/8 финала грунтового мэйджора Мирра со счётом 6:3, 6:2 одолела швейцарку Хиль Белен Тайхман.
«Я довольна, как играет Мирра, как она себя ощущает на корте. Даже небольшие проблемы, с которыми сталкивается, переносит с достоинством. Виден опыт, несмотря на возраст. Некоторые матчи вытаскивает за счёт того, что не повторяет прошлых ошибок. Победа над Тайхман была непростой. Соперница гораздо ниже в рейтинге, но при этом очень опасная. Не так давно она стояла в топ-30, хорошо чувствует себя на грунте. Игра была нервной. Но Мирра проявила стойкость. Её разнообразная игра помогает на грунте», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 1 июня 2026
