Диана Шнайдер: играла в умный теннис, с каждым матчем набираю уверенность

Серебряный призёр Олимпиады-2024, 23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер оценила дебютный выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2026.

В 1/8 финала Шнайдер одолела победительницу Открытого чемпионата Австралии – 2025 американку Мэдисон Киз.

— Теперь появилось ощущение, что на этом турнире вообще всё возможно?

— От одной победы это вряд ли зависит, это накопительный процесс. С каждым матчем набираю всё больше уверенности. Первый поединок на большом стадионе, до этого ей три раза проиграла. Выходила на этот матч с мыслью забыть все эти поражения, хотя помнила ключевые моменты. Прошлый матч помог понять, что надо использовать высокие мячи, плюс здесь высокий отскок. Это знание помогло. А третий сет отыграла очень хорошо, играла в умный теннис, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.