Главная Теннис Новости

Диана Шнайдер высказалась о возвращении Серены Уильямс в тур

23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала новость о возвращении 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс на соревнования.

Шнайдер в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2026 Шнайдер одолела американку Мэдисон Киз и вышла в 1/4 финала турнира в Париже.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2026, понедельник. 15:30 МСК
Мэдисон Киз
19
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 0
6 		3 6
         
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

«Не знаю, возвращается ли Серена только в пару или в одиночку тоже, но не уделяю этому внимание. Счастлива за неё, но у меня есть свои матчи и турнир здесь», – передаёт слова Шнайдер корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

44-летняя Уильямс завершила карьеру после Открытого чемпионата США — 2022. Тогда Серена в третьем круге уступила австралийке Айле Томлянович.

