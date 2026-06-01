Диана Шнайдер высказалась о возвращении Серены Уильямс в тур

23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала новость о возвращении 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс на соревнования.

«Не знаю, возвращается ли Серена только в пару или в одиночку тоже, но не уделяю этому внимание. Счастлива за неё, но у меня есть свои матчи и турнир здесь», – передаёт слова Шнайдер корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

44-летняя Уильямс завершила карьеру после Открытого чемпионата США — 2022. Тогда Серена в третьем круге уступила австралийке Айле Томлянович.