309-я ракетка мира российская теннисистка Алиса Октябрёва вышла в 1/8 финала юниорского «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв соперницу из Китая Жуйэнь Чжан, занимающую в мировом рейтинге 707-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 50 минут и завершилась со счётом 2:6, 6:2, 6:2.

В следующем круге Алиса Октябрёва сразится с Соль Айлин Ларрайей Гуиди из Аргентины (1498-е место в рейтинге).

С 24 мая по 6 июня также проходит взрослый женский «Ролан Гаррос». Его действующей чемпионкой является американка Кори Гауфф, в прошлом году обыгравшая в финале Арину Соболенко. До четвертьфинала турнира уже дошли три российские теннисистки.