Тренер Салбиев рассказал о проблемах, которые испытывают россияне на юниорских «Шлемах»

Тренер Георгий Салбиев, сопровождающий российских юниоров на «Ролан Гаррос» – 2026, отметил проблему, с которой сталкиваются наши игроки на турнирах «Большого шлема».

«Очень редкое участие наших юниоров в «больших матчах» не даёт возможности им раскрыть свой потенциал. Вы спросите: «А почему бы не принимать участие чаще?» Здесь появляется основная, на мой взгляд, проблема российского тенниса: логистика перемещения от турнира к турниру, получение виз и так далее», — поделился Салбиев с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

В одиночной сетке юниорского «Ролан Гаррос» — 2026 выступают 11 молодых российских теннисистов. Соревнования проходят с 31 мая по 6 июня.