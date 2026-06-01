Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тренер Салбиев рассказал о проблемах, которые испытывают россияне на юниорских «Шлемах»

Тренер Салбиев рассказал о проблемах, которые испытывают россияне на юниорских «Шлемах»
Комментарии

Тренер Георгий Салбиев, сопровождающий российских юниоров на «Ролан Гаррос» – 2026, отметил проблему, с которой сталкиваются наши игроки на турнирах «Большого шлема».

«Очень редкое участие наших юниоров в «больших матчах» не даёт возможности им раскрыть свой потенциал. Вы спросите: «А почему бы не принимать участие чаще?» Здесь появляется основная, на мой взгляд, проблема российского тенниса: логистика перемещения от турнира к турниру, получение виз и так далее», — поделился Салбиев с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

В одиночной сетке юниорского «Ролан Гаррос» — 2026 выступают 11 молодых российских теннисистов. Соревнования проходят с 31 мая по 6 июня.

Материалы по теме
«Сегодня много себя ругала». Калинская — после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Эксклюзив
«Сегодня много себя ругала». Калинская — после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android