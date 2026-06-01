Веснина оценила шансы Андреевой на выход в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2026

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде теннисистка Елена Веснина оценила шансы россиянки Мирры Андреевой на выход в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2026. В 1/4 финала Мирра сразится с румынкой Сораной Кырстей.
|1
|2
|3
|
|
«У Мирры впереди опытная соперница, которая играет свой последний сезон. Кырстя играет очень свободно, на хорошим опыте. Она хорошо знает свои сильные и слабые стороны. Мирре должна помочь разнообразная игра. Кырстя играет в очень мощный теннис. Мирре надо хорошо двигаться ногами, чтобы нивелировать мощь соперницы. У Андреевой хорошие шансы на выход в полуфинал. На первый план выходят физическая готовность и моральная устойчивость. Мирра уже была в полуфинале. Возможно, это ей поможет», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 1 июня 2026
-
19:07
-
19:01
-
18:57
-
18:55
-
18:45
-
18:44
-
18:40
-
18:31
-
18:30
-
18:27
-
18:17
-
18:15
-
18:15
-
18:15
-
18:11
-
17:58
-
17:56
-
17:49
-
17:47
-
17:37
-
17:21
-
17:15
-
17:15
-
17:00
-
16:47
-
16:44
-
16:30
-
16:27
-
16:22
-
16:15
-
16:11
-
15:52
-
15:40
-
15:32
-
15:28