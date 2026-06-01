Веснина оценила шансы Андреевой на выход в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2026

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде теннисистка Елена Веснина оценила шансы россиянки Мирры Андреевой на выход в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2026. В 1/4 финала Мирра сразится с румынкой Сораной Кырстей.

Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
02 июня 2026, вторник. 12:00 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
М. Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Сорана Кырстя
18
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя

«У Мирры впереди опытная соперница, которая играет свой последний сезон. Кырстя играет очень свободно, на хорошим опыте. Она хорошо знает свои сильные и слабые стороны. Мирре должна помочь разнообразная игра. Кырстя играет в очень мощный теннис. Мирре надо хорошо двигаться ногами, чтобы нивелировать мощь соперницы. У Андреевой хорошие шансы на выход в полуфинал. На первый план выходят физическая готовность и моральная устойчивость. Мирра уже была в полуфинале. Возможно, это ей поможет», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

