Анастасия Лизунова проиграла в первом круге юниорского «Ролан Гаррос» — 2026

1076-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Лизунова проиграла сопернице из Китая Юйшань Шао, занимающей в мировом рейтинге 834-е место, в стартовом матче юниорского «Ролан Гаррос» – 2026. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 42 минуты и завершилась со счётом 5:7, 5:7.

Ранее в 1/8 финала турнира из россиянок вышла Алиса Октябрёва, занимающая в мировом рейтинге 309-е место.

С 24 мая по 6 июня также проходит взрослый женский «Ролан Гаррос». Его действующей чемпионкой является американка Кори Гауфф, в прошлом году одолевшая в финале Арину Соболенко. До четвертьфинала турнира уже дошли три российские теннисистки.