Впервые с 2013 года в 1/4 финала «Ролан Гаррос» сыграют три российские теннисистки

Впервые с 2013 года три российские теннисистки сыграют в четвертьфинальном круге Открытого чемпионата Франции. На «Ролан Гаррос» — 2026 этого добились Мирра Андреева, Анна Калинская и Диана Шнайдер.

В 2013 году в восьмёрку сильнейших на грунтовом мэйджоре пробились такие российские теннисистки, как Светлана Кузнецова, Мария Кириленко и Мария Шарапова. Тогда в следующий круг смогла выйти лишь Шарапова. Впоследствии она проиграла в финале Серене Уильямс со счётом 4:6, 4:6.

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2026 Андреева сразится с румынкой Сораной Кырстей (18), а Калинская — с полькой с Майей Хвалинской (Q). Соперница Шнайдер определится в матче Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Наоми Осака (Япония, 16).

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026
