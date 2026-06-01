Мария Макарова вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026 среди юниоров

Российская теннисистка Мария Макарова смогла выйти в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026 среди юниоров, во втором круге обыграв соперницу из Индии Мааю Раджешваран-Реватхи, занимающую в мировом рейтинге 1070-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 39 минут и завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:4.

Ранее в 1/8 финала турнира из россиянок вышла Алиса Октябрёва, занимающая в мировом рейтинге 309-е место.

С 24 мая по 6 июня также проходит взрослый женский «Ролан Гаррос». Его действующей чемпионкой является американка Кори Гауфф, в прошлом году одолевшая в финале Арину Соболенко. До четвертьфинала турнира уже дошли три российские теннисистки.