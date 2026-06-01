Серена Уильямс прокомментировала новость о своём возвращении в теннис

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 44-летняя американка Серена Уильямс прокомментировала появившийся ранее анонс своего возвращения в профессиональный теннис.

Ранее травяной турнир категории WTA-500 в Лондоне, Великобритания, который пройдёт с 8 по 14 июня, объявил, что спортсменка выступит в парном разряде соревнований в 2026 году.

«Турнир Queen's Club ощущается как идеальное место для того, чтобы начать новую главу. Трава подарила мне одни из наиболее значимых в карьере моментов, и я с нетерпением жду возвращения на соревнования на одну из величайших площадок этого вида спорта», — цитирует Уильямс BBC.