Веснина: Калинская проявила характер и силу воли в матче с Потаповой

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде теннисистка Елена Веснина считает, что россиянка Анна Калинская в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» — 2026 показала сильный характер.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2026, понедельник. 12:15 МСК
Анастасия Потапова
30
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 7
6 		2 7 10
         
Анна Калинская
24
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

«Я давно верю в Калинскую. Она одна из самых талантливых теннисисток. Тот темп, в котором она играет, — это темп игрока десятки. Есть вопросы к стабильности и психологии, но с Потаповой они устроили битву. Калинская проявила характер и силу воли. Она смогла додавить, не отошла от своей игры. Возможно, Аня сама себя недооценивает», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2026 Калинская сразится с полькой с Майей Хвалинской.

