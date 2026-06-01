Диана Шнайдер, «РГ»-2026: результаты 1 июня, следующая соперница, путь до титула

Сегодня, 1 июня, 23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер провела матч четвёртого круга «Ролан Гаррос» – 2026 и вышла в четвертьфинал. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Дианы Шнайдер. В качестве вероятной соперницы по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисистка с более высоким посевом.

Результаты Дианы Шнайдер на «Ролан Гаррос» — 2026:

1/64 финала: Диана Шнайдер (Россия) — Рената Сарасуа (Мексика) – 6:4, 6:1;

1/32 финала: Диана Шнайдер (Россия) — Маккартни Кесслер (США) – 7:6 (7:3), 6:1;

1/16 финала: Диана Шнайдер (Россия) — Александра Олейникова (Украина) – 7:5, 6:1.

1/8 финала: Диана Шнайдер (Россия) — Мэдисон Киз (США) – 6:3, 3:6, 6:0.

Следующий матч на «Ролан Гаррос» — 2026:

1/4 финала: Арина Соболенко (Беларусь, 1).

Возможная сетка Дианы Шнайдер на «Ролан Гаррос» — 2026:

1/2 финала: Анна Калинская (Россия, 22);

финал: Элина Свитолина (Украина, 7).