Кузнецова отреагировала на выход Шнайдер в первый в карьере четвертьфинал ТБШ

Кузнецова отреагировала на выход Шнайдер в первый в карьере четвертьфинал ТБШ
Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира теннисистка Светлана Кузнецова отреагировала на выход россиянки Дианы Шнайдер в её первый в карьере четвертьфинал турнира «Большого шлема» на «Ролан Гаррос» — 2026.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2026, понедельник. 15:30 МСК
Мэдисон Киз
19
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 0
6 		3 6
         
Диана Шнайдер
23
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

«Диана — молодец, впервые вышла в четвертьфинал на «Шлеме», обыграв Мэдисон Киз 6:3, 3:6, 6:0. В третьем сете Шнайдер буквально задавила титулованную соперницу! Девочки отлично проводят «Ролан Гаррос», браво», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

В следующем круге Диана Шнайдер сразится с победительницей матча между Ариной Соболенко (Беларусь) и Наоми Осакой (Япония).

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (ж)
«Сыграть с Миррой в финале было бы очень круто». Слова Шнайдер после победы над Киз
«Сыграть с Миррой в финале было бы очень круто». Слова Шнайдер после победы над Киз
