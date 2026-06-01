Кузнецова отреагировала на выход Шнайдер в первый в карьере четвертьфинал ТБШ
Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира теннисистка Светлана Кузнецова отреагировала на выход россиянки Дианы Шнайдер в её первый в карьере четвертьфинал турнира «Большого шлема» на «Ролан Гаррос» — 2026.
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2026, понедельник. 15:30 МСК
19
Мэдисон Киз
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|0
|
|3
|6
23
Диана Шнайдер
«Диана — молодец, впервые вышла в четвертьфинал на «Шлеме», обыграв Мэдисон Киз 6:3, 3:6, 6:0. В третьем сете Шнайдер буквально задавила титулованную соперницу! Девочки отлично проводят «Ролан Гаррос», браво», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.
В следующем круге Диана Шнайдер сразится с победительницей матча между Ариной Соболенко (Беларусь) и Наоми Осакой (Япония).
