Хуан-Мануэль Серундоло — Маттео Берреттини, результат матча 1 июня 2026, счёт 0:3, 1/8 финала; Ролан Гаррос 2026

Берреттини обыграл Серундоло-младшего и вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии

105-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026 обыграл соперника из Аргентины Хуан-Мануэля Серундоло, занимающего в мировом рейтинге 56-е место, и вышел в четвертьфинал турнира. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 7:6 (8:6).

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
01 июня 2026, понедельник. 17:40 МСК
Хуан-Мануэль Серундоло
56
Аргентина
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 2 6 6
6 		7 7 7 8
             
Маттео Берреттини
105
Италия
По ходу матча Серундоло подал навылет 16 раз, сделал четыре двойные ошибки и сумел реализовать один брейк-пойнт из двух заработанных. Берреттини выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

В четвертьфинале Берреттини сразится с победителем матча между Маттео Арнальди и Фрэнсисом Тиафо.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
«Ролан Гаррос» остался без главных звёзд. Кто станет чемпионом без Синнера и Алькараса?
