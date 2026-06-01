Берреттини обыграл Серундоло-младшего и вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026
105-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2026 обыграл соперника из Аргентины Хуан-Мануэля Серундоло, занимающего в мировом рейтинге 56-е место, и вышел в четвертьфинал турнира. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 7:6 (8:6).
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
01 июня 2026, понедельник. 17:40 МСК
Хуан-Мануэль Серундоло
6
2
6
6

7
7
7
8
Маттео Берреттини
По ходу матча Серундоло подал навылет 16 раз, сделал четыре двойные ошибки и сумел реализовать один брейк-пойнт из двух заработанных. Берреттини выполнил пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти.
В четвертьфинале Берреттини сразится с победителем матча между Маттео Арнальди и Фрэнсисом Тиафо.
