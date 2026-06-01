Феликс Оже-Альяссим уверенно вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2026

Шестая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим в четвёртом круге «Ролан Гаррос» – 2026 одержал победу над соперником из Чили Алехандро Табило, занимающим в мировом рейтинге 36-е место, и вышел в четвертьфинал турнира. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 8 минут и завершилась со счётом 6:3, 7:5, 6:1.

По ходу матча Оже-Альяссим подал навылет 17 раз, сделал две двойные ошибки и сумел реализовать пять брейк-пойнтов из шести заработанных. Табило выполнил пять эйсов, также допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного из трёх заработанных брейк-пойнтов.

В следующем круге Оже-Альяссим сразится с итальянцем Флавио Коболли.