Феликс Оже-Альяссим уверенно вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2026
Шестая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим в четвёртом круге «Ролан Гаррос» – 2026 одержал победу над соперником из Чили Алехандро Табило, занимающим в мировом рейтинге 36-е место, и вышел в четвертьфинал турнира. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 8 минут и завершилась со счётом 6:3, 7:5, 6:1.
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
01 июня 2026, понедельник. 18:10 МСК
6
Феликс Оже-Альяссим
36
Алехандро Табило
По ходу матча Оже-Альяссим подал навылет 17 раз, сделал две двойные ошибки и сумел реализовать пять брейк-пойнтов из шести заработанных. Табило выполнил пять эйсов, также допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного из трёх заработанных брейк-пойнтов.
В следующем круге Оже-Альяссим сразится с итальянцем Флавио Коболли.
