Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Феликс Оже-Альяссим — Алехандро Табило, результат матча 1 июня 2026, счёт 3:0, 1/8 финала; Ролан Гаррос 2026

Феликс Оже-Альяссим уверенно вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии

Шестая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим в четвёртом круге «Ролан Гаррос» – 2026 одержал победу над соперником из Чили Алехандро Табило, занимающим в мировом рейтинге 36-е место, и вышел в четвертьфинал турнира. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 8 минут и завершилась со счётом 6:3, 7:5, 6:1.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
01 июня 2026, понедельник. 18:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
6
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 6
3 		5 1
             
Алехандро Табило
36
Чили
Алехандро Табило
А. Табило

По ходу матча Оже-Альяссим подал навылет 17 раз, сделал две двойные ошибки и сумел реализовать пять брейк-пойнтов из шести заработанных. Табило выполнил пять эйсов, также допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного из трёх заработанных брейк-пойнтов.

В следующем круге Оже-Альяссим сразится с итальянцем Флавио Коболли.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
Материалы по теме
«Сегодня много себя ругала». Калинская — после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Эксклюзив
«Сегодня много себя ругала». Калинская — после выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android