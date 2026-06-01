Оже-Альяссим – третий действующий игрок не из Европы, выходивший в 1/4 финала всех ТБШ
Шестая ракетка мира канадский теннисист Феликс-Оже Альяссим стал третьим из действующих игроков неевропейского происхождения, которые выходили в четвертьфиналы всех турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде. Сегодня, 1 июня, он пробился в 1/4 финала «Ролан Гаррос» – 2026, одолев чилийца Алехандро Табило.
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
01 июня 2026, понедельник. 18:10 МСК
6
Феликс Оже-Альяссим
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7
|6
|
|5
|1
36
Алехандро Табило
Ранее среди действующих игроков, представляющих страны за пределами Европы, этого добивались Алекс де Минор (Австралия) и Кей Нисикори (Япония).
Также Оже-Альяссим стал первым канадцем в Открытой эре с подобным достижением.
В следующем круге Оже-Альяссим сразится с итальянцем Флавио Коболли. Мужской «Ролан Гаррос» — 2026 завершится 7 июня.
