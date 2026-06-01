Главная Теннис Новости

Оже-Альяссим – третий действующий игрок не из Европы, выходивший в 1/4 финала всех ТБШ

Комментарии

Шестая ракетка мира канадский теннисист Феликс-Оже Альяссим стал третьим из действующих игроков неевропейского происхождения, которые выходили в четвертьфиналы всех турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде. Сегодня, 1 июня, он пробился в 1/4 финала «Ролан Гаррос» – 2026, одолев чилийца Алехандро Табило.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
01 июня 2026, понедельник. 18:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
6
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 6
3 		5 1
             
Алехандро Табило
36
Чили
Алехандро Табило
А. Табило

Ранее среди действующих игроков, представляющих страны за пределами Европы, этого добивались Алекс де Минор (Австралия) и Кей Нисикори (Япония).

Также Оже-Альяссим стал первым канадцем в Открытой эре с подобным достижением.

В следующем круге Оже-Альяссим сразится с итальянцем Флавио Коболли. Мужской «Ролан Гаррос» — 2026 завершится 7 июня.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (м)
