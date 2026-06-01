Хвалинска отреагировала на то, что сыграет с Калинской в 1/4 финала «РГ»-2026

114-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалинска отреагировала на новость, что её соперницей в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026 станет россиянка Анна Калинская, занимающая в мировом рейтинге 24-е место.

Хвалинска в матче за выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции одолела местную спортсменку Диан Парри.

«Она — одна из лучших теннисисток мира, а меня, честно говоря, никто не знает. Определённо, будет непросто, как и в любом матче здесь. Нужно просто выложиться на максимум, чтобы победить», — сказала Хвалинска в интервью на корте после встречи.

Калинская в четвёртом круге турнира в Париже победила австрийку Анастасию Потапову (6:4, 2:6, 7:6 (10:7)).