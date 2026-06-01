Болельщики на русском признались Соболенко в любви во время матча на «Ролан Гаррос»

Во время матча 1/8 финала «Ролан Гаррос» – 2026 между первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей Японии Наоми Осакой (16-е место в рейтинге WTA) болельщики с трибуны выкрикнули на русском языке признание Соболенко в любви. Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков с места событий.

Один из сидящих на трибуне зрителей громко сказал: «Арина, я люблю тебя!». Спустя пару секунд ещё несколько русскоязычных фанатов добавили: «Я тоже».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Соболенко и Осакой. В первом сете лидерство захватила белорусская теннисистка.