Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко — Наоми Осака, результат матча 1 июня 2026, счёт 2:0, 1/8 финала; Ролан Гаррос 2026

Соболенко уверенно вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв Осаку
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв в четвёртом круге японку Наоми Осаку, занимающую в мировом рейтинге 16-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 29 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:3.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2026, понедельник. 21:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Наоми Осака
16
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

По ходу матча Соболенко подала навылет 12 раз, сделала три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. Осака выполнила два эйса, допустила четыре двойные ошибки и смогла реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.

В следующем круге Соболенко сразится с 23-й ракеткой мира россиянкой Дианой Шнайдер.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (ж)
Материалы по теме
Нежная Мирра, блестящая Осака и лаконичная Соболенко. Самые яркие наряды на «РГ»-2026
Рейтинг
Нежная Мирра, блестящая Осака и лаконичная Соболенко. Самые яркие наряды на «РГ»-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android