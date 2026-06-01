Соболенко уверенно вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв Осаку
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв в четвёртом круге японку Наоми Осаку, занимающую в мировом рейтинге 16-е место. Встреча соперниц продолжалась 1 час 29 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:3.
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2026, понедельник. 21:30 МСК
1
Арина Соболенко
Окончен
2 : 0
16
Наоми Осака
По ходу матча Соболенко подала навылет 12 раз, сделала три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. Осака выполнила два эйса, допустила четыре двойные ошибки и смогла реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.
В следующем круге Соболенко сразится с 23-й ракеткой мира россиянкой Дианой Шнайдер.
