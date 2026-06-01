Арина Соболенко, «РГ»-2026: результаты на 1 июня, следующая соперница, путь до титула

Сегодня, 1 июня, четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко провела матч четвёртого круга «Ролан Гаррос» – 2026 и вышла в четвертьфинал турнира. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Арины Соболенко. В качестве вероятной соперницы по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисистка с более высоким посевом.

Результаты Арины Соболенко на «Ролан Гаррос» — 2026:

1/64 финала: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Джессика Бузас Манейро (Испания) — 6:4, 6:2;

1/32 финала: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Эльза Жакемо (Франция) — 7:5, 6:2;

1/16 финала: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Дарья Касаткина (Австралия) — 6:0, 7:5;

1/8 финала: Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Наоми Осака (Япония, 16) – 7:5, 6:3.

Следующий матч на «Ролан Гаррос» — 2026:

1/4 финала: Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Диана Шнайдер (Россия, 25).

Потенциальный путь Арины Соболенко до титула «Ролан Гаррос» — 2026:

1/2 финала: Анна Калинская (Россия, 22);

Финал: Элина Свитолина (Украина, 7).