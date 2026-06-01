«Ролан Гаррос» — 2026, женщины: результаты матчей на 1 июня
Сегодня, 1 июня, на грунтовых кортах Парижа продолжились матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции — 2026 у женщин. В рамках соревновательного дня прошли встречи четвёртого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч девятого игрового дня.
Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Женщины. Четвёртый круг. Результаты на 1 июня:
- Анастасия Потапова (Австрия, 28) — Анна Калинская (Россия, 22) – 4:6, 6:2, 6:7 (7:10);
- Мэдисон Киз (США, 19) — Диана Шнайдер (Россия, 25) – 3:6, 6:3, 0:6;
- Майя Хвалинска (Польша, Q) — Диан Парри (Франция) – 6:3, 6:2;
- Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Наоми Осака (Япония, 16) – 7:5, 6:3.
