«Ролан Гаррос» — 2026, женщины: результаты матчей на 1 июня

Сегодня, 1 июня, на грунтовых кортах Парижа продолжились матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции — 2026 у женщин. В рамках соревновательного дня прошли встречи четвёртого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч девятого игрового дня.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026. Женщины. Четвёртый круг. Результаты на 1 июня:

  • Анастасия Потапова (Австрия, 28) — Анна Калинская (Россия, 22) – 4:6, 6:2, 6:7 (7:10);
  • Мэдисон Киз (США, 19) — Диана Шнайдер (Россия, 25) – 3:6, 6:3, 0:6;
  • Майя Хвалинска (Польша, Q) — Диан Парри (Франция) – 6:3, 6:2;
  • Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Наоми Осака (Япония, 16) – 7:5, 6:3.
Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (ж)
