Определились пары 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026 среди женщин

Сегодня, 1 июня, в Париже продолжился «Ролан Гаррос» — 2026 среди женщин. В рамках игрового дня состоялись матчи четвёртого круга, по результатам которых окончательно стали известны имена теннисисток, которые сыграют в 1/4 финала турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком сложившихся пар четвертьфинала Открытого чемпионата Франции.

Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026, женщины. Пары 1/4 финала:

  • Мирра Андреева (Россия, 8) – Сорана Кырстя (Румыния, 18);
  • Элина Свитолина (Украина, 7) – Марта Костюк (Украина, 15);
  • Анна Калинская (Россия, 22) – Майя Хвалинска (Польша);
  • Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Диана Шнайдер (Россия, 25).
Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (ж)
