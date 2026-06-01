Определились пары 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026 среди женщин
Сегодня, 1 июня, в Париже продолжился «Ролан Гаррос» — 2026 среди женщин. В рамках игрового дня состоялись матчи четвёртого круга, по результатам которых окончательно стали известны имена теннисисток, которые сыграют в 1/4 финала турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком сложившихся пар четвертьфинала Открытого чемпионата Франции.
Теннис. «Ролан Гаррос» — 2026, женщины. Пары 1/4 финала:
- Мирра Андреева (Россия, 8) – Сорана Кырстя (Румыния, 18);
- Элина Свитолина (Украина, 7) – Марта Костюк (Украина, 15);
- Анна Калинская (Россия, 22) – Майя Хвалинска (Польша);
- Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Диана Шнайдер (Россия, 25).
