Соболенко приблизилась к рекорду Серены Уильямс по выходам в 1/4 финала ТБШ подряд

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в свой 14-й подряд четвертьфинал турниров «Большого шлема». В четвёртом круге «Ролан Гаррос» – 2026 она обыграла соперницу из Японии Наоми Осаку, занимающую в мировом рейтинге 16-е место.

Белоруска стала первой теннисисткой с таким достижением со времён 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» и бывшей первой ракетки мира Серены Уильямс. Подобная серия американки, насчитывавшая 16 подряд выходов в четвертьфиналы турниров «Большого шлема», длилась с Уимблдона 2000 года до Australian Open – 2005.

«Ролан Гаррос» — 2026 у женщин завершится 6 июня.