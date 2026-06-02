Главная Теннис Новости

Соболенко приблизилась к рекорду Серены Уильямс по выходам в 1/4 финала ТБШ подряд

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в свой 14-й подряд четвертьфинал турниров «Большого шлема». В четвёртом круге «Ролан Гаррос» – 2026 она обыграла соперницу из Японии Наоми Осаку, занимающую в мировом рейтинге 16-е место.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2026, понедельник. 21:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Наоми Осака
16
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Белоруска стала первой теннисисткой с таким достижением со времён 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» и бывшей первой ракетки мира Серены Уильямс. Подобная серия американки, насчитывавшая 16 подряд выходов в четвертьфиналы турниров «Большого шлема», длилась с Уимблдона 2000 года до Australian Open – 2005.

«Ролан Гаррос» — 2026 у женщин завершится 6 июня.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (ж)
Победы Калинской и Шнайдер, возвращение Серены в теннис. Главные события в спорте 1 июня
