Соболенко приблизилась к рекорду Серены Уильямс по выходам в 1/4 финала ТБШ подряд
Поделиться
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в свой 14-й подряд четвертьфинал турниров «Большого шлема». В четвёртом круге «Ролан Гаррос» – 2026 она обыграла соперницу из Японии Наоми Осаку, занимающую в мировом рейтинге 16-е место.
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2026, понедельник. 21:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
16
Наоми Осака
Н. Осака
Белоруска стала первой теннисисткой с таким достижением со времён 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» и бывшей первой ракетки мира Серены Уильямс. Подобная серия американки, насчитывавшая 16 подряд выходов в четвертьфиналы турниров «Большого шлема», длилась с Уимблдона 2000 года до Australian Open – 2005.
«Ролан Гаррос» — 2026 у женщин завершится 6 июня.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 июня 2026
-
00:43
-
00:29
-
00:15
- 1 июня 2026
-
23:56
-
23:42
-
23:24
-
23:01
-
22:43
-
22:20
-
21:43
-
20:58
-
20:38
-
20:28
-
20:09
-
19:56
-
19:47
-
19:34
-
19:07
-
19:01
-
18:57
-
18:55
-
18:45
-
18:44
-
18:40
-
18:31
-
18:30
-
18:27
-
18:17
-
18:15
-
18:15
-
18:15
-
18:11
-
17:58
-
17:56
-
17:49