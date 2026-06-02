Россия — лидер по числу теннисисток в женской сетке «Ролан Гаррос» — 2026 после 4-го круга

Россия лидирует по числу теннисисток, продолжающих на «Ролан Гаррос» — 2026 борьбу по итогам четвёртого круга. В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции выступят три российские спортсменки: Мирра Андреева (восьмая сеяная), Анна Калинская (22-я) и Диана Шнайдер (25-я).

В борьбе за выход в 1/4 финала Андреева обыграла швейцарку Хиль Белен Тайхман (6:3, 6:2), Калинская — Анастасию Потапову из Австрии (6:4, 2:6, 7:6 (10:7)), а Диана Шнайдер — американку Мэдисон Киз (6:3, 3:6, 6:0).

Второе место по данному показателю занимает Украина с двумя теннисистками из своей страны. По одной спортсменке — на счету Румынии, Польши и Беларуси.