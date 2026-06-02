Соболенко — единственная чемпионка ТБШ, дошедшая до 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала единственной участницей четвертьфинала «Ролан Гаррос» – 2026 как в женском, так и в мужском одиночном разрядах, когда-либо побеждавшей на турнире «Большого шлема». В борьбе за выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции она обыграла японку Наоми Осаку.

В мужском одиночном разряде ни один чемпион ТБШ не смог дойти даже до четвёртого круга турнира в Париже.

Соболенко ни разу в карьере не побеждала на «Ролан Гаррос». В прошлом году она дошла до финала, где уступила американке Кори Гауфф. В четвертьфинале турнира в Париже в 2026 году она сразится с россиянкой Дианой Шнайдер.