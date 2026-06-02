Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко — единственная чемпионка ТБШ, дошедшая до 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026

Соболенко — единственная чемпионка ТБШ, дошедшая до 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала единственной участницей четвертьфинала «Ролан Гаррос» – 2026 как в женском, так и в мужском одиночном разрядах, когда-либо побеждавшей на турнире «Большого шлема». В борьбе за выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции она обыграла японку Наоми Осаку.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2026, понедельник. 21:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Наоми Осака
16
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

В мужском одиночном разряде ни один чемпион ТБШ не смог дойти даже до четвёртого круга турнира в Париже.

Соболенко ни разу в карьере не побеждала на «Ролан Гаррос». В прошлом году она дошла до финала, где уступила американке Кори Гауфф. В четвертьфинале турнира в Париже в 2026 году она сразится с россиянкой Дианой Шнайдер.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (ж)
Материалы по теме
Соболенко вышла на Шнайдер в 1/4 финала «Ролан Гаррос». Трибуны признавались Арине в любви
Соболенко вышла на Шнайдер в 1/4 финала «Ролан Гаррос». Трибуны признавались Арине в любви
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android