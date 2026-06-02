Впервые с 2017 года на ТБШ в четвертьфинале сыграют только европейские теннисистки

На Открытом чемпионате Франции — 2026 все теннисистки, дошедшие до четвертьфинальной стадии, представляют европейские страны. В 1/4 финала «Ролан Гаррос» сыграют Анна Калинская, Мирра Андреева, Диана Шнайдер (все – Россия), Марта Костюк, Элина Свитолина (обе – Украина), Арина Соболенко (Беларусь), Майя Хвалинска (Польша), Сорана Кырстя (Румыния).

Это первый с момента проведения «Ролан Гаррос» – 2017 случай на турнирах «Большого шлема», когда все восемь четвертьфиналисток представляют страны европейского континента.

Женский «Ролан Гаррос» — 2026 завершится в субботу, 6 июня. Его действующая чемпионка — Кори Гауфф.