Теннис Новости

Шнайдер высказалась о возможном матче с Андреевой в финале «Ролан Гаррос» — 2026

Шнайдер высказалась о возможном матче с Андреевой в финале «Ролан Гаррос» — 2026
23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась о возможности сыграть против соотечественницы Мирры Андреевой в финале «Ролан Гаррос» — 2026.

— Вы с Миррой в разных частях сетки – можете встретиться только в финале. Как-то это обсуждали?
— Мы тут с ней расходимся. Я играю – она тренируется, а потом наоборот. Видимся редко – в раздевалке или тренажёрке, желаем друг другу удачи. Сыграть друг против друга в финале было бы очень круто. Думаю, обе из нас были бы счастливы, но до этого ещё два матча, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В четвертьфинале турнира Шнайдер встретится с представительницей Беларуси Ариной Соболенко.

