Арина Соболенко повторила достижение Серены Уильямс на ТБШ 16-летней давности

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв экс первый номер рейтинга из Японии Наоми Осаку, (ныне 16-я в мировом рейтинге), и повторила редкое достижение турниров «Большого шлема», в последний раз покорявшееся 16 лет назад.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2026, понедельник. 21:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Наоми Осака
16
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Как сообщает Opta Ace в соцсети X, Соболенко стала первой теннисисткой, которая дошла до четвертьфинала женского одиночного разряда в каждой из своих первых шести основных сеток турниров «Большого шлема» в качестве первой ракетки мира с тех пор, как это сделала Серена Уильямс на «Ролан Гаррос» — 2010.

«Ролан Гаррос» — 2026 у женщин завершится 6 июня. В следующем круге Соболенко сразится с 23-й ракеткой мира россиянкой Дианой Шнайдер.

Сетка «Ролан Гаррос» — 2026 (ж)
