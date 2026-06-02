Арина Соболенко повторила достижение Серены Уильямс на ТБШ 16-летней давности
Поделиться
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2026, обыграв экс первый номер рейтинга из Японии Наоми Осаку, (ныне 16-я в мировом рейтинге), и повторила редкое достижение турниров «Большого шлема», в последний раз покорявшееся 16 лет назад.
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
01 июня 2026, понедельник. 21:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
16
Наоми Осака
Н. Осака
Как сообщает Opta Ace в соцсети X, Соболенко стала первой теннисисткой, которая дошла до четвертьфинала женского одиночного разряда в каждой из своих первых шести основных сеток турниров «Большого шлема» в качестве первой ракетки мира с тех пор, как это сделала Серена Уильямс на «Ролан Гаррос» — 2010.
«Ролан Гаррос» — 2026 у женщин завершится 6 июня. В следующем круге Соболенко сразится с 23-й ракеткой мира россиянкой Дианой Шнайдер.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 июня 2026
-
02:13
-
02:12
-
01:46
-
01:41
-
01:36
-
01:23
-
00:55
-
00:43
-
00:29
-
00:15
- 1 июня 2026
-
23:56
-
23:42
-
23:24
-
23:01
-
22:43
-
22:20
-
21:43
-
20:58
-
20:38
-
20:28
-
20:09
-
19:56
-
19:47
-
19:34
-
19:07
-
19:01
-
18:57
-
18:55
-
18:45
-
18:44
-
18:40
-
18:31
-
18:30
-
18:27
-
18:17