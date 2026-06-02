Соболенко высказалась о грядущем матче со Шнайдер на «РГ». Это их первая личная встреча

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о предстоящем противостоянии в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026 с 23-й ракеткой мира россиянкой Дианой Шнайдер.

— В следующем круге ты играешь против Дианы Шнайдер. Что думаешь о ней?

— Она очень хорошая теннисистка. У неё сложный стиль игры, потому что она много меняет ритм. Она хорошо двигается и отлично подаёт. Я с большим нетерпением жду нашей первой встречи и рада предстоящей борьбе. Я люблю ритм. Мне нравится играть против левшей, — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Напомним, в матче 1/8 финала Соболенко одолела японку Наоми Осаку, занимающую в мировом рейтинге 16-е место. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3.