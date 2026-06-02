Соболенко высказалась о грядущем матче со Шнайдер на «РГ». Это их первая личная встреча
Поделиться
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о предстоящем противостоянии в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2026 с 23-й ракеткой мира россиянкой Дианой Шнайдер.
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
03 июня 2026, среда. 12:00 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
|1
|2
|3
|
|
23
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
— В следующем круге ты играешь против Дианы Шнайдер. Что думаешь о ней?
— Она очень хорошая теннисистка. У неё сложный стиль игры, потому что она много меняет ритм. Она хорошо двигается и отлично подаёт. Я с большим нетерпением жду нашей первой встречи и рада предстоящей борьбе. Я люблю ритм. Мне нравится играть против левшей, — сказала Соболенко на пресс-конференции.
Напомним, в матче 1/8 финала Соболенко одолела японку Наоми Осаку, занимающую в мировом рейтинге 16-е место. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:3.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 июня 2026
-
02:13
-
02:12
-
01:46
-
01:41
-
01:36
-
01:23
-
00:55
-
00:43
-
00:29
-
00:15
- 1 июня 2026
-
23:56
-
23:42
-
23:24
-
23:01
-
22:43
-
22:20
-
21:43
-
20:58
-
20:38
-
20:28
-
20:09
-
19:56
-
19:47
-
19:34
-
19:07
-
19:01
-
18:57
-
18:55
-
18:45
-
18:44
-
18:40
-
18:31
-
18:30
-
18:27
-
18:17